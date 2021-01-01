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СТАТ: интернет-магазин автозапчастей для грузовиков и прицепов
Запасные части и комплектующие для коммерческого транспорта
СТАТ: интернет-магазин автозапчастей для грузовиков и прицепов

Запасные части и комплектующие для коммерческого транспорта

8 800 600-46-43


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Прием звонков: ПН - ПТ 8:00 - 17:00
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4 простых шага для работы с нами!

1
РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйтесь в системе «СТАТ» на сайте или закажите обратный звонок менеджера.

2
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалист подробно обсудит с вами условия сотрудничества.

3
СОТРУДНИЧЕСТВО

Заключаем договор, и вы получаете доступ к онлайн-каталогу.

4
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА

Сделайте заказ, когда вам удобно, и будьте уверены — вы получите запчасти вовремя.

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Хиты продаж

Почему клиенты выбирают нас?
Вы всегда можете обратиться за помощью к нашим специалистам.
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Люди
Мы — команда, которая работает в ваших интересах. Менеджеры знают рынок, ориентируются в новинках и решают задачи любой сложности.
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СЕРВИС
Работать с нами удобно: честные цены, отслеживание статуса заказа в Личном кабинете, оповещения об отгрузке, доставка в ваш город.
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ПОСТАВЩИКИ
Мы напрямую сотрудничаем с такими поставщиками навесного оборудования, фурнитуры и светотехники, как Aspoeck, Franz Sauermann, Suer, Edscha, SESAM, TSE, Freenco и др.
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ПАРТНЁРСТВО
«СТАТ» — надёжный партнёр, который соблюдает гарантийные обязательства, предлагает гибкую систему скидок и минимальные интервалы от оформления заказа до поставки запчастей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Мы уже открыли филиалы в г.Санкт-Петербург и г.Саратов, Следующая цель — открытие представительств в других регионах России, чтобы сократить путь запчастей от производителей к заказчикам.

Оптовая продажа запчастей для грузовиков и прицепов

Компания «СТАТ» — ведущий поставщик запчастей и комплектующих для грузовиков, прицепов, полуприцепов и цистерн с 2014 года. Приоритетное направление — поставки в сегменте B2B. Среди наших клиентов российские заводы-производители прицепной и полуприцепной техники. Наша миссия — обеспечить заказчиков оригинальными запчастями или качественными аналогами напрямую от производителей. Мы помогаем организовать снабжение и наладить эффективное обслуживание грузового транспорта для эксплуатации без поломок.

У нас самый большой в России ассортимент запчастей и комплектующих для прицепов и полуприцепов европейского и российского производства: Schmitz, Krone, Kоgel, Wielton, Kassbohrer, «БОНУМ», «КАПРИ», «Meusburger Новтрак» и др. «СТАТ» — единственный официальный представитель европейской светотехники Aspoeck в РФ и странах СНГ. С 2019 года мы являемся дистрибьютором продукции BPW — ведущего мирового производителя интеллектуальных систем ходовой части для коммерческого транспорта.

Продажа запчастей для коммерческого транспорта

Оптом

Новые поступления автозапчастей
28.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
27.03.2023
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Отзывы наших клиентов
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ООО "ТРАК-ЛОГИСТИК»

ООО «ТРАК-ЛОГИСТИК» благодарит коллектив компании ООО «СТАТ» за сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения, за качественную продукцию и своевременную поставку комплектующих для прицепов. Что позволило нам бесперебойно осуществлять свою деятельность. Надеемся и в дальнейшем работать с Вами так же эффективно и сохранить сложившиеся дружеские отношения.

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Компания 000 «Техсервистрейлер»

000 «Техсервистрейлер» благодарит 000 «СТАТ» за плодотворное сотрудничество с нашей компанией на протяжении трёх лет. Мы рады, что Вы являетесь нашими партнёрами. Всегда получаем своевременную информацию и помощь по производственным вопросам. Надеемся и в дальнейшем работать с Вами так же эффективно.

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ООО «Компания Спецприцеп»

ООО «Компания Спецприцеп» выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность ООО «СТАТ» за качественную и своевременную поставку комплектующих для прицепов.
Стабильные отгрузки позволили нам бесперебойно осуществлять свою деятельность и привлечь постоянных клиентов.
Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

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ООО «Тент-Сервис»

   От имени компании ООО «Тент-Сервис» благодарю коллектив ООО «СТАТ» за взаимовыгодное сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения, а так же за качественное и оперативное исполнение наших заказов.
    Знакомство с компанией ООО «СТАТ» и ее услугами, помогло вывести работу на качественно новый уровень.
    Желаем успехов, процветания и надеемся в будущем на Вашу надежность и высокую репутацию.

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license-shad Сертификаты компании ООО «СТАТ»: фото № 1

Сертификаты
компании ООО "СТАТ"

Новости и события
Все новости
27.03.2023 г. ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД 27.03.2023 ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД 27.03.2023

GONDROM, RODRIGUEZ, TAKLER, DOMAR

24.03.2023 г. ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД 24.03.2023 ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД 24.03.2023

SUER, F.T.S., DOMAR

8 800 600-46-43

125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142, этаж 5, помещение I, комната 35, офис 535

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