Компания «СТАТ» — ведущий поставщик запчастей и комплектующих для грузовиков, прицепов, полуприцепов и цистерн с 2014 года. Приоритетное направление — поставки в сегменте B2B. Среди наших клиентов российские заводы-производители прицепной и полуприцепной техники. Наша миссия — обеспечить заказчиков оригинальными запчастями или качественными аналогами напрямую от производителей. Мы помогаем организовать снабжение и наладить эффективное обслуживание грузового транспорта для эксплуатации без поломок.