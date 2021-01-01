ООО "ТРАК-ЛОГИСТИК»

ООО «ТРАК-ЛОГИСТИК» благодарит коллектив компании ООО «СТАТ» за сотрудничество и добропорядочные партнерские отношения, за качественную продукцию и своевременную поставку комплектующих для прицепов. Что позволило нам бесперебойно осуществлять свою деятельность. Надеемся и в дальнейшем работать с Вами так же эффективно и сохранить сложившиеся дружеские отношения.

